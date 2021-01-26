中華民意研究協會於1月18日至20日針對蔡英文總統、行政院長蘇貞昌滿意度、萊豬、核食、防疫、外交兩岸等議題進行民調。民調顯示，有53.2％，過半的民眾認為政府防疫時常搞雙標、多標，不過蔡總統滿意度仍有高達57.9％。淡江全球發展學院院長包正豪認為，這份民調顯示台灣社會是相當包容的，即便民眾認為防疫有偏差雙標，在防疫優先下也接受這樣的狀況。

根據中華民意研究協會的民調，蔡總統滿意度仍有57.9％，蘇貞昌施政滿意度也有52.2％；政黨支持度部分，民進黨仍以28.1％居冠，國民黨18.5％，民眾黨9.3％，時代力量2.6％，但同時有高達40.4％的民眾對這題沒有反應。

萊豬議題部分，有49.1％民眾不能接受蔡總統請大家體諒進口萊豬的說法，更有高達67.7％民眾認同應該要舉辦公投表達對萊豬進口的意見。也有52.1％，過半的民眾實際上對政府把關萊豬進口沒信心，更有56.7％民眾擔心自己或家人吃到萊豬。

過半的民眾實際上對政府把關萊豬進口沒信心。（中時資料照片）

防疫部分，有53.2％民眾認為防疫出現雙標或多標的狀態，但在其他部分卻給予政府肯定，比如在採購疫苗上，54.9％民眾滿意政府表現。問券也問到是否認為如果發表跟指揮中心或政府不同意見會被「查水表」，有39.8％認為會，51.4％的人認為不會。

中華民意協會理事長黃旻華表示，萊豬公投民調顯示，台灣民眾對於公共事務參與很有感，「可以體諒，但不一定要贊成」；包正豪指出，大部分人都對政府管治沒信心，也認為萊豬有毒不要吃到，但總統跟院長支持度仍然高過五成，顯示台灣民眾可以包容，但仍認為政府在決定之前應該先跟民眾商量，所以多數民眾也贊成要公投。

包正豪也指出，這次民調顯示台灣民眾的包容性，「危機永遠是鞏固政權與國內共識的方法」，尤其現在有疫情，以及台灣國際局勢受威脅的狀況下，即便民眾知道防疫雙標、不相信政府能管制萊豬進口，但在特殊情況下仍願意去接受。

但包正豪也提醒政府，雖然台灣民眾對政府寬容，但也會顯現不耐，這次民調也針對尚未開放的日本核食進口做民意測試，高達71.8％民眾反對日本核食進口，代表萊豬進口強度關山這種事情，做一次就好，再做一次的反撲會相當大。台灣民眾或許在特殊情況下願意對政府寬容，但跟生活攸關的事還是想要自己決定。

本次調查是中華民意研究協會於110年1月18日至20日晚間18時至22時行的調查，成 功訪問有效樣本1,068位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣 方法採用電話號碼後兩碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、 地區、教育程度等變項進行統計加權處理。

(中時 )