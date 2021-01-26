美國25日阻止了世界貿易組織（WTO）爭端解決機構批准香港提出的將一項川普時期的貿易爭端升級的要求，這是自美國總統拜登就職以來該機構首次舉行會議。

一份講稿副本顯示，美國代表在WTO爭端解決機構的閉門會議上發表講話時，反對香港提出的成立專家組，審理與美國之間有關香港製造商品原產地標記的爭端。

不過，華盛頓方面只能阻止一次，作為WTO的164個成員之一，香港有權在下個月再次提出這一要求。

11月3日，一份WTO文件顯示，針對美國公布的一項將香港輸美商品的原產地標記從香港改為中國的規定，香港在WTO發起了一項貿易爭端裁決要求。

美國政府2020年8月發布通知，要求出口美國的香港製造商品必須貼上「中國製造」的標籤。

WTO爭端解決機構25日舉行的閉門會議，是華盛頓方面首次有機會就長期存在的貿易爭端以及圍繞WTO最高上訴機構新法官任命的磋商僵局發表意見。

前總統川普執政期間，華盛頓一直阻止上訴機構新法官的遴選程序，試圖強行推動改革。在25日的會議上，美國並未表現出對上訴機構的立場有所改變，仍拒絕支持任命新法官的提議。

雖然拜登政府已經正式接管了貿易政策，但觀察人士表示，預計在拜登的貿易代表提名人戴琪（Katherine Tai）得到確認之前，美國貿易政策不會有任何重大變化。

(工商 )