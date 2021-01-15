2021台北電器空調影音3C電腦年終購物展15日起跑，可望帶動整體家電創造15億元商機、較往年成長三成，電器公會理事長廖全平表示，今年貨櫃運費、面板、晶片等價格大漲，家電3C恐醞釀一波漲價潮，不過中小學更換空調帶動百億商機，以及節能加電貨物稅減免6月14日截止，加上節能電器競推新品，加速家電汰舊換新，今年整體家電市場銷售量可望成長二成。

廖全平表示，過去40呎貨櫃運費僅幾十美元到幾百美元，現在已上漲到3,000美元，預估還有可能上漲到4,000美元，反應在大家電上，等於增加了3～5%的成本，加上大陸面板廠降低產能，反而造成面板供不應求、價格上漲，加上銅、鐵等原料價格也都在上漲，家電在年後恐怕會醞釀一波漲價潮。

不過，由於節能家電貨物稅2,000元減免倒數，會帶動一波消費熱潮；政府推動中小學換裝空調帶動百億以上的商機，加上各大家電廠競推節能新品，加速老舊家電汰舊換新，在三大動能帶動下，過去全台每年約有1,500億家電市場銷售量，今年可望成長二成。

家電熱潮也反應在今年的家電展上，由於尾牙減少，公司以家電禮贈品替代，節能家電貨物稅減免邁入最後倒數，各大家電廠紛紛祭出優惠促銷出清尚未調漲價格的庫存，搶攻年終家電汰舊換新與禮贈品銷售旺季商機，如展覽內8K大電視降價20萬、福利品冰箱、洗衣機最高降3萬、冬季冷氣降1萬元、小家電則是推出85元超低優惠等。

根據電器公會統計各品牌尾牙贈品禮銷售最熱門的十大家電，微波爐、烤箱、吹風機、吸塵器都榜上有名，其中以除濕機居冠，目前已快面臨缺貨，新型多功能冷暖氣機於冬季推出促銷，使得過去熱門的電暖爐銷量反而下跌5%。

(工商 )