車用晶片缺貨，導致智伸科(4551)去年第4季表現略低於預期，不過，法人認為，車用晶片缺貨的情況有望在2月後改善，加上醫療產品成長動能強勁，今年獲利挑戰約一個資本額。

智伸科2020年第4季合併營收為20.46億元，年增3.78％，全年合併營收為71.6億元，年減5.91％。第4季因運輸受限以及疫情拖累12月醫療產品營收，且車用晶片缺貨情況明顯所導致。

但目前觀察，法人認為，車用晶片缺貨及運輸狀況屬於短期影響，農曆年後預料可以舒緩，車用產品可望回到正常出貨狀況。醫療產品1月已經恢復正常，今年醫療器材營收成長上看2成。

智伸科切入日本一階(Tier1)汽車零配件生產商愛信(AISIN)的供應鏈，供應混合動力電動車傳動系統相關零組件產品，目前正進行試量產中。今年在車市復甦及新專案的帶動，油電混合與電動車零組件出貨樂觀，營收比重將超過去年的2成。大陸嘉善的三廠下半年完工量產後，2022年起將主要支援油電混合與電動車零組件生產，來因應新增訂單需求。

(時報資訊)