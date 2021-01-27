特斯拉將在明天公布財報，市場普遍看好財報將表現亮眼，相關概念股的和大(1536)、聯嘉(6288)及智伸科(4551)等供應鏈今天開盤都呈現強勁上漲表現，和大盤中一度逼近漲停價位。

2020年全球車市衰退，全球銷量年減15.3％，但特斯拉在電動車市場大放光芒，在上海廠貢獻增加的情況下，先前特斯拉已率先公布去年第4季交車量達18.06萬輛，年增率大增61％，2020全年交車預計將能達到50萬輛目標。而外國分析師認為，特斯拉不但持續獲利，年增率甚至上看8成，並可望寫下連續6季獲利紀錄。

特斯拉宣布大陸製Model Y開始交貨，SUV長程版的起始價為33.99萬元人民幣，此價格相當具競爭力，分析師認為，2021年特斯拉在大陸的銷量可望較2020年成長超過一倍。而上海廠的Model Y生產放量以及柏林廠、德州廠可望於下半年出貨，今年特斯拉出貨量將達百萬台。

由於Model Y價格親民，且因製程和零部件高度與Model 3重疊，有利生產速度提升和減少良率提升時間，可望帶動特斯拉供應鏈出貨強勁成長，具備成本優勢的亞洲供應商亦可趁勢擴張。和大、聯嘉、智伸科今天盤中股價蠢動，漲幅分達到9.2％、4.7％、4.2％。

(時報資訊)