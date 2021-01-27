德州儀器公司（Texas Instruments Inc.）上季業績意外強勁，且本季營收展望亦優於華爾街預期。該公司看好在連跌兩年之後，受惠於個人電子裝置市場對晶片的強勁需求，本季營收可望連續第三個季度實現增長。

德儀的晶片產品陣容極廣，其財報表現向來被視為是半導體產業，以及其他將半導體作為關鍵零組件之產業的體質指標。

德儀公布去年第四季營收年增22%，為40.8億美元，優於市場預測均值36.1億美元。淨利年增58%，為16.9億美元，每股盈餘為1.8美元，優於市場預期的1.34美元。

該公司預期第一季營收介於37.9億～41.1億美元，每股盈餘介於1.44～1.66美元，優於市場預估的營收35.9億美元、每股盈餘1.34元。

居家防疫的遠端上班上課模式引爆筆電與平板電腦銷售，德儀的個人電子裝置晶片去年第四季營收大幅成長39%。

該公司表示，來自汽車與工業市場的晶片需求亦很強勁，因這些產業的產品所需晶片日益增加。

雖然財報與財測均優於市場預期，但德儀周二盤後股價仍下挫約2%。

出席法說會的分析師對於需求反彈的速度是否放緩，以及德儀與其同業是否有足夠的供應感到擔憂，他們擔心德儀強勁的訂單是「虛」的，因為客戶現在擴大採購零組件只是為了避免日後供應短缺。因為晶片大缺貨，部分汽車製造商已經放緩生產速度。

(時報資訊)