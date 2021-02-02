大陸互聯網龍頭阿里巴巴於2日美股盤前公布最新財報。2020年第四季，該集團營收達人民幣（下同）2,210.8億元，優於市場預期的2,141.58億元，更遠超上年同期的1,614.56億元。2020年第四季淨利潤為592.1億元，高於市場預期的464.04億元，亦勝過上年同期的523.09億元。面對業務展望，阿里巴巴坦言旗下螞蟻集團的IPO計畫仍存在重大不確定性。

阿里巴巴財報公布，其美股盤前股價一度跌逾1％，隨後止跌回升。截至台北時間晚間8點37分，阿里巴巴美股盤前股價報265.4美元，上漲0.27％。

華爾街見聞報導，2020年第四季，阿里巴巴營收達2,210.8億元，年增37％。而大陸消費需求的強勁復甦，為阿里核心商業業務的增長奠定了基礎。

年報顯示，2020年12月，大陸零售市場移動月活躍用戶數達9.02億；年度活躍消費者達7.79億，單季淨增長2,200萬，創八季以來的新高。

另外，菜鳥網路的收入年增51％至113.6億元，實現正經營現金流。截至2020年12月31日止12個月，淘寶特價版的年度活躍消費者超過1億；2020年12月，淘寶特價版的月活躍用戶也突破1億。

至於螞蟻集團部分，阿里巴巴財報顯示，2020年第四季，螞蟻集團貢獻了7.35億美元利潤，但也坦言螞蟻集團的IPO計畫仍存在重大不確定性。

(工商 )