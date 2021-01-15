苗栗大漢之音廣播電台慶祝20周年印製紀念桌曆，義賣所得全捐給後龍聖方濟育幼院。（謝明俊攝）

後龍聖方濟育幼院目前收養12名弱勢兒童。（謝明俊攝）

大漢之音台長陳裕美代表捐贈義賣月曆所得給後龍聖方濟育幼院。（謝明俊攝）

後龍天主教聖方濟育幼院長期照護弱勢兒童，目前院內共收養12名兒童，需要各界共同資助，苗栗大漢之音廣播電台愛心不落人後，利用台慶20周年發行2021年紀念桌曆，特別邀請客籍歌手徐千舜繪製，發動公益義賣，共得款11萬餘元，全數捐給育幼院以照顧弱勢兒童。

後龍聖方濟育幼院目前收養12歲以下的弱勢兒童共有12人，每個院童背後都有令人鼻酸的不幸遭遇。其中一對姐弟因母親涉及毒品案件入獄服刑，小男童甫出生就不見父母親的面，被安排至寄養家庭照料2年多，因相處適應不良，最後與胞姐同樣被送到聖方濟育幼院照養。

這次大漢之音廣播電台歡慶20週年，特別發行2021紀念桌曆，特別結合公益義賣，透過主持人廣播空中傳情，匯集聽友等各界愛心，總計賣出418本，共得捐款新台幣111,350元，全數都捐給聖方濟育幼院，讓全體院童都能感受到社會關懷，暖心過好年。

大漢之音台長陳裕美表示，今年進入開台第20年，特推出關懷地方系列活動，第一項活動為義賣桌曆，紀念桌曆邀請客籍歌手徐千舜以「20」、「愛您｣為主題，和大漢寶寶一起愛客家、愛地球、愛孩子⋯⋯串起今年2021年的每一個幸福月。桌曆每本售價250元，自去年11月起展開義賣，主持人與聽友展現滿滿愛心，桌曆熱賣相當熱絡，一共賣出418本，義賣所得連同聽友樂捐善款，全數捐出做公益，送愛到聖方濟育幼院。

(中時 )