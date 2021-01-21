台南市六甲區落羽松林四季各有不同風采，為行銷六甲之美，六甲區區長陳啓榮在公務之餘，透過相機捕捉這美麗地景，將其轉換成一張張深具紀念價值的明信片，並將於落羽松季義賣，希望遊客把落羽松明信片寄給各地親友，讓全台灣、全世界都看見六甲的美景。

陳啓榮表示，市長黃偉哲鼓勵區公所推廣地方特有美景，深化行銷區域特產，民政局顏振標局長也指出，六甲落羽松於農曆新春期間是最佳賞景時節，六甲區公所為了與民眾一起歡度新春的到來，將於1月30日辦理落羽松賞紅季開幕活動。

行銷六甲之美，公所發行落羽松明信片。（台南市六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

行銷六甲之美，公所發行落羽松明信片。（台南市六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

遊客到六甲遊玩，可欣賞到繽紛落羽松林、菁埔埤、百年抽水站、豐富的溼地生態，公所也栽種波斯菊及百日草花海、油菜花田、設置迎風旋轉的風車等裝置藝術景觀。

喜歡人文旅行或嘗美食的遊客，公所也特製六甲區老屋地圖、美食地圖，遊客可順遊六甲市區，來一趟美食之旅或是知性的「老屋巡禮」深度小旅行。

為行銷六甲的人文、歷史、美景，除了已發表的老屋明信片，公所近日發行了「花現落羽松系列明信片」，由陳啓榮親自拍攝落羽松四季美景，加上陳啓榮巧思題詩，美景與詩句相輔相成。明信片將於落羽松季活動時義賣，所得將捐助台南市家扶基金會助學金。

(中時 )