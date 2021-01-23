林易瑩批黃偉哲利用性別刻板印象宣傳落羽松。(取自林易瑩臉書)

台南市長黃偉哲昨(22日)在臉書宣傳落羽松美景，文字描述提到「廣告說蕃茄紅了，醫生的臉就綠了；現在是落羽松紅了，男朋友的臉就綠了」，竟引發時力市議員林易瑩質疑「性別刻板印象的玩笑真的不好笑」。此言論引起不少網友貼文回應表達看法，但有網友貼出林易瑩大學時期的泳裝照文宣，引起論戰。

林易瑩臉書批黃偉哲。(取自林易瑩臉書)

網友留言引發爭議。(取自林易瑩臉書)

黃偉哲今(23日)回應此事，文宣沒有特別對女性有性別物化的意思，看到網路反應都是尊重，網友自有看法，尊重議員的想法及指教。

黃偉哲宣傳落羽松的貼文提到，「現在是落羽松紅了，男朋友的臉就綠了，因為週末又不能宅在家打PS5，得去拍照啦，但廣大的男性同胞不用擔心，偉哲來教你時間管理。」對此，林易瑩22日在臉書發問，「我不禁想問市長，女性在您心中就是這樣需要依附男性、無法獨立的嗎？」林易瑩強調，理解市長希望以詼諧的效果宣傳台南美景，但她認為性別刻板印象宣傳落羽松，有失妥當。

貼文曝光後，引發網友討論，有人表達支持「說的很有道理」、「純粹就事論事，卻得到那麼多諷刺和謾罵，讓人感覺性平還有很長遠的路」；但也有人認為「覺得黃偉哲的原文還好耶」、「牽強、刻意找麻煩」。

不過，在留言討論區中，有一名網友PO出林易瑩就讀大學時參選學生會長的文宣，寫下「文宣放泳裝照，然後寫『人家需要...2124票』。這種就沒有性別問題辣～」。不少人都不認同地說，「我覺得當事人自嘲和嘲笑別人還是不一樣吧」、「賣自己的身材討票有什麼問題嗎。也有網友緩頰地說，其實每個人對「玩笑話」的接受度不一，要怎麼解釋都是「聽」的人自我評斷，可以把它想的很嚴重，也可以輕鬆看待。

(中時新聞網)