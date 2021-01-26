又有一項活動因疫情而取消！宜蘭縣三星鄉近年來爆紅的「落羽松秘境」，原本鄉公所要在2月5日舉行夜間點燈儀式，但因為昨（25）日收到一封中央的電子公文，希望配合防疫作為，減少群聚感染的場合，鄉長李志鏞因而在今天表示，取消點燈活動，今年的落羽松秘境也不會有夜間點燈設備。

位於三星鄉安農溪田心橋旁種有成排的落羽松，本身就相當詩情畫意，三年前鄉公所在農曆過年期間，在地上裝設了七彩投射燈，入夜之後七彩燈光向上投射，更是美麗迷人，也受到極大的好評，吸引數以千計的民眾、遊客在夜間結伴前往欣賞、打卡拍照。

原本今年鄉公所仍依照原訂計畫，要在農曆過年期間重現落羽松秘境夜間的美麗，燈具都已經架設妥當，也測試完畢，鄉公所也計畫要在2月5日舉行點燈儀式；不料桃醫感染事件讓台灣的疫情轉趨嚴峻，也讓鄉公所的計畫出現180度的變化。

鄉長李志鏞在26日宣布，配合中央防疫政策，落羽松秘境夜間活動及三星燈會活動都將一併取消，以免因遊客、民眾聚集，增加疫情傳播的機會，落羽松秘境已裝設完成的燈具，也將會在近日內全部拆除。

(中時 )