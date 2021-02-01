街口投信指出，隨著中國當局採取積極作為，長假過後因隔離而無法順利開工的可能性下降中，銅需求可望持續穩定，街口道瓊銅（00763U）上周落底後，今（1）日股價反彈0.73％、收23.49元。

街口投信指出，中國農曆春節假期即將道來，境內工廠陸續關閉休息，銅礦進口量亦已趨於平穩，加以大規模的人潮返鄉，恐使新冠疫情進一步惡化，屆時將面臨長假後復工困難的窘境，作為全球最大的銅礦進口國，在工業生產中斷下，勢必衝擊全球銅礦市場，有鑑於此，CME銅期貨價格已自今年1月的高點回落近5％。

然而，中國當局擔心疫情大規模擴散的局面再次重現，目前已經出台多項政策，用以限制或鼓勵民眾減少外出，並有多個省份公開呼籲外地員工就地過年，並提供工作紅包、手機話費與景點免費等多項福利，進而說服外地員工留下，根據大陸媒體報導指出，春運前三天的鐵路運載人次已較去年同期大減75％，各大機場與車站亦是較過往冷清，顯見就地過年的人口不占少數。

街口投信分析，基於中國當局的積極作為，新冠肺炎疫情因春節返鄉而惡化的機率正在降低，長假過後人們因隔離而無法順利開工的可能性亦在下降，在中國政策目標沒有更動的情況下，穩健的銅需求可望持續，銅價全年偏多格局並未改變。

(工商 )