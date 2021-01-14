國民黨上午公布忙宣傳反萊豬公投的皮卡車「皮卡豬」，但隨即遭質疑是違法改裝車輛，交通部公路總局並指若有民眾撿舉，就會召回臨檢、要求改正。國民黨文傳會副主委鄭照新表示，皮卡豬今天只是展示，尚未上路，目前已展開申請程序。
鄭照新也說，耳朵與鼻子的造型是停放展示時才會裝設，作為展覽裝飾，路上行駛時會拆下來，不會裝上；顏色更改則已展開申請程序。其實朝野政黨參與選舉車輛改裝經驗豐富，早有前例可循，有心人士搞小動作放話干擾公投，樣子難看。
(中時 )
國民黨上午公布忙宣傳反萊豬公投的皮卡車「皮卡豬」，但隨即遭質疑是違法改裝車輛，交通部公路總局並指若有民眾撿舉，就會召回臨檢、要求改正。國民黨文傳會副主委鄭照新表示，皮卡豬今天只是展示，尚未上路，目前已展開申請程序。
鄭照新也說，耳朵與鼻子的造型是停放展示時才會裝設，作為展覽裝飾，路上行駛時會拆下來，不會裝上；顏色更改則已展開申請程序。其實朝野政黨參與選舉車輛改裝經驗豐富，早有前例可循，有心人士搞小動作放話干擾公投，樣子難看。
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