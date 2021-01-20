沈佑澤說，台灣溫體豬一定是品質比較優質，這點無庸置疑，他所製作的東坡肉也是使用台灣溫體豬。(吳建輝攝)

沈佑澤說，食材都避免使用豬肉加工食品，像是貢丸類，他們比較無法把關，因此乾脆不用。(吳建輝攝)

來自彰化縣二水鄉，曾拿下全國大車拼辦桌冠軍的金牌總鋪師沈佑澤，每年都會推出限量百桌的年夜菜，只接受電話預訂，今年因為萊豬問題，許多民眾可能會存在疑慮，業者表示，為避免萊豬入菜，推出有來歷證明的東坡肉外，其餘菜色都沒有使用加工製品，保證讓民眾吃得健康，吃得安心。

金牌總鋪師沈佑澤推出的年夜菜，每年都造成搶購風潮，1桌10道菜，像是事事如意冷盤、干貝八寶佛跳牆、花雕大東坡，還有整隻上桌的香酥鴨，滿滿10道菜才5000千元，堅持當天現煮新鮮食材，凌晨4、5點就要開始烹煮，因此只能接單100張。

沈佑澤表示，每年都推出限量年菜，只接受電話預訂，菜色也求新求變，今年同樣限量100桌，即將額滿，由於他們推出年菜已經多年，所以顧客也都極其信任他們，幾乎沒有民眾詢問萊豬情形，但他們仍主動亮出進貨單，來讓顧客安心。

沈佑澤說，他沒有吃過進口豬，所有食材都使用國產，台灣溫體豬一定是品質比較優質，這點無庸置疑，這次年菜有使用的豬肉的，有佛跳牆裡面的排骨，豬腳丁，還有米糕的肉絲，都是國產豬肉，其餘食材都避免使用豬肉加工食品，像是貢丸類，他們比較無法把關，因此乾脆不用。

(中時 )