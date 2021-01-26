農曆春節腳步近了，許多民眾都會至傳統市場採購所需，各傳統市場也紛紛推出應景商品，為防止有不正常哄抬價格情形，台南市長黃偉哲今日上午查訪水仙宮公有市場各類商品販售價格，他說，過去這一年因疫情並無外國觀光客到訪，消費人口並未增加，物價維持穩定、產銷秩序平穩應屬常態，呼籲全民抗疫期間，嚴防哄抬物價，保障消費者權益。

黃偉哲說，每到農曆新年時節，各傳統市場湧現不少採購年菜年貨的人潮，為確保市民在市場放心採購，台南市政府推動價格透明化，連日來由穩定物價推動小組前往統市場稽查，發現部分蔬果商品因氣候及供需等因素，價格稍有波動，較去年同期物價並無大幅度的變化，無不正常哄抬價位情況。

黃偉哲也呼籲在全民抗疫期間，各縣市應該自助互助，共同打造一個物價平穩的好年。經發局表示，為維護交易公平，確保消費者權益，提升市場計量準確形象，台南從107年起，與經濟部標準檢驗局臺南分局攜手合作，推動「優良衡器計量管理業者制度」，輔導南市全數公有零售市場需取得優良衡器計量管理業者證書，並設置市場公秤，以確保磅秤公平，杜絕消費糾紛。

市場處表示，傳統市場除了提供公秤確保交易公平外，市場的防疫工作也一直沒有鬆懈，每日廣播提醒攤商及消費者要自主戴口罩，熟食攤位也都設有遮罩，勤洗手及量體溫，避免飛沫傳染，維護市民購物安全。

(中時 )