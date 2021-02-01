農曆春節將至，行政院副院長沈榮津今天召開「穩定物價小組」會議，責請農委會、經濟部、交通部、公平會、行政院消保處等相關單位，密切監控農漁畜各類商品、民生物資等市場供需與價格狀況，適時執行各項調配措施，充裕供應、平穩價格，確保國人歡度春節。另請相關部會就近期國內營建物料波動進行報告，以掌握公共建設及民間投資工程相關情形。

針對農委會、公平會、法務部提報「農產品產銷預警及調節機制」，沈榮津表示，國內大蒜價格已漸平穩，請農委會持續關注國內大蒜價格走勢，適時調節市場供需，以維護消費者權益。

沈榮津指出，農產品產銷預警及調節機制應確實落實，請農委會持續精進相關機制，並於下次會議就當令較易發生產銷失衡情事的品項，提報產銷預警及調節機制的務實作為及執行成效。

在聽取農委會、經濟部、公平會及行政院消保處「春節民生物資價格穩定措施」報告後，沈榮津表示，農曆春節前的民生物資供需，蔬菜、水果、花卉、畜禽類及水產品等的供量充分滿足市場需求，但仍請農委會、經濟部、公平會與行政院消保處嚴密掌握應節商品與民生服務市場價格變動情況，適時調配供應，並嚴防業者藉機從事聯合行為，確保民生物資供應無虞。

沈榮津強調，近期國際大宗物資價格上漲，去年12月黃豆期貨價較前年同期漲幅約39％，請經濟部責成台糖公司協助穩定沙拉油售價，另也請農委會及經濟部盤點國內黃豆供需庫存量，密切掌握並全力穩定後端飼料價格。有關國內黃豆、小麥、玉米等，鑒於目前國際大宗物資漲勢未見平緩，請農委會及經濟部持續掌握國際大宗物資情勢與盤點國內存量變動情形，適時採取因應措施。

有關經濟部、工程會及公平會就「營建物料價格變動情形及因應對策」之報告，沈榮津指出，請經濟部持續掌握、注意營建材料價格變動對營建業影響程度，必要時協調物料供需，執行穩定物價相關措施；另為因應中長期臺商回臺建廠需求，請協調國內鋼廠持續穩定供貨。

此外，沈榮津指出，為確保公共工程順利推動，維持國家經濟動能，請工程會持續管控工程進度，除要求機關落實物價調整因應措施外，亦需加強與外界溝通說明，對於進度落後案件應主動進行瞭解及協助，並請公平會查明鋼筋業者是否涉及聯合調漲鋼筋價格而有違反公平交易法規定情事。

(中時 )