過年假期將至，為了滿足民眾今年春節期間因疫情不能出國及產業生產大幅增加的用電需求，經濟部已充分掌握狀況並督導台電、中油同仁確實執行相關因應作為，全力維持春節期間供電穩定。

經濟部指出，在電力需求成長方面，台電公司初估今年1月份供電量約187.7億度，較去年供電量169.6億度，同期成長10.7％，2月份春節期間也已經掌握產業方面因訂單需求暢旺，部分業者已反映過年期間會有生產用電需求；另一方面，今年春節因疫情影響民眾無法出國旅遊，也會導致民生用電部分成長高於以往，需要妥為因應。

經濟部補充，除了上述原因導致國內用電需求成長較高以外，在供給方面，台電及中油公司同仁為了不影響民眾及產業平日用電，都已上緊發條規劃在過年期間執行重要的維護檢修工作，包含中火有4部機組安排系統更新及歲修、大潭電廠全廠配合中油天然氣計量站維修工程停機維護等，並安排其他機組在空污影響最小的情況下進行合理調度，同時兼顧空氣品質及供電穩定。

經濟部說，面對用電需求成長及能源設施需要在過年期間增加維護能量等挑戰，經濟部對於過年期間留在崗位上努力工作的同仁致上最高的感謝，感謝同仁犧牲與家人團聚的時間，為了民眾用電權益全力打拼。期待新的一年國內經濟能繼續維持穩定發展，也希望社會大眾能支持政府推動能源轉型，支持台電公司及中油公司相關能源開發計畫能順利推動，以確保國內供電情勢能繼續維持穩定狀態。

(工商 )