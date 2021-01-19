國民黨革實院長羅智強發動罷免萊豬立委，台灣基進3Q立委陳柏惟是首要目標之一。陳柏惟酸嗆羅智強是馬英九、朱立倫、韓國瑜的「三姓家奴」，國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書反嗆陳柏惟的說法凸顯自己是真草包，「台中市第二選區因為你的爭議言行被稱為『中二選區』，海線的光榮感都給你一個人丟光了。」

鄭照新也說，海海人生，刪Q不送，「蔡總統還當過國民黨的官勒」，少來什麼家奴，做好你的公僕。

鄭照新臉書發文說，3Q的政治觀念居然如此封建，說羅智強因為挺過馬朱韓，就是所謂「三姓家奴」。馬是國民黨的總統，朱是國民黨的主席，韓是國民黨的總統候選人，支持馬朱韓本來就是政黨政治的理所當然，難道民進黨的朋友經過謝蘇蔡等人的多得是，也是什麼三姓家奴嗎？

他說，陳柏惟認為這是政治道德的瑕疵，而不是自己po文打手槍開黃腔，而不是自己過去在大陸賺人民幣回來才敢嗆聲，除了凸顯自己民主內涵之缺乏外，更凸顯自己才是真草包，與智障常常目空一切罵別人是智障，是一樣的道理。

鄭照新酸嗆陳柏惟「台中市第二選區因為你的爭議言行被稱為『中二選區』，海線的光榮感都給你一個人丟光了。」中壢人以公民運動找回光榮感，台中海線的鄉親準備好了嗎？

(中時 )