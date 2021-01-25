部桃爆發群聚感染，中央宣布擴大居家隔離匡列人數達5000人，加上近期過年返鄉人潮1月28日會達最高峰約8000人，桃園市長鄭文燦不諱言，全市監控人數恐破1萬3000人，堪稱「防疫以來最大考驗」，除緊急採購關懷包、成立聯合服務關懷中心，也指示民政、社政、勞動等單位全動員。

民政局長陳靜航25日在防疫會議上報告，截至23日止，桃園市共有4931名居家檢疫，達到去年4月以來最高峰，1天就新增489人，主要是台商、學生返台過年，必須要在28日前抵台，才能在除夕前出關。觀旅局長楊勝評也說，目前防疫旅館入住人數為1846位，最高峰在27日，總房間數2633間，餘裕剩約100間。

陳靜航說，防疫關懷包本來因應過年返鄉人潮，已緊急備貨5000份，預計2月初交貨，但加上部桃專案，目前量恐不夠，已要求廠商提早備貨加貨。

鄭文燦指出，目前居家檢疫已近5000人，28日返鄉人潮最高峰前還會再增加，居家檢疫人數有可能到8000人，加上桃醫群聚感染匡列者約5000人，總共就1萬3000人，因此各局處都要動起來，民政局、社會局是第一層的支援對象，第二層是勞動局跟教育局，支援協同的還有警察局、消防局、交通局等，全力投入。

鄭文燦也提到，「部桃專案」不是採取進入檢疫旅館、或是一人一室，而是以共同生活「戶」為單位，一個空間可能會有好幾個人，衍伸的就醫、生活需求多，民眾生活的用餐、購買生活必需品等需求也要協助，因此聯合服務關懷中心要立刻成立、立刻上線，指示民政局長陳靜航當中心主任、張世威當副主任，社會局和衛生局也要各派一個副局長當副主任協同關懷。

鄭文燦也提到，部桃專案5000人的就醫部分，也由衛生局負責安排、轉介，嚴重者由消防局的救護車醫療後送，輕微者由交通局防疫車隊載送，強調防疫車隊每趟3500元如果錢不夠，當然要全力支援，防疫如同作戰，都要按照標準作業流程來進行。

「這是防疫以來最大的一次考驗！」鄭文燦向市民喊話，生活要回復到去年上半年疫情之初的防疫作為，呼籲做好個人防護、保持社交距離、落實減少群聚的各種對策，務必指揮官陳時中所說的14天加7天社區感染的風險關鍵期可以平安度過，這段時間會有很多不方便的地方，相信桃園會度過這個考驗。

(中時 )