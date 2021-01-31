桃園醫院爆發群聚感染，中央宣布桃醫擴大專案，居家隔離人數匡列5000人，不但1922專線被打爆，桃園市衛生局防疫專線0800-033-355也接到手軟，日進線量逾300通，連晚上也有專人接線，民眾聚焦新政策和就醫、採檢問題，許多同仁加班隨時回應。

疾病管制科長葉潔瑩說，過去居家檢疫者有民政局居家關懷服務中心、居家隔離者有衛生局的防疫專線，每日2通電話主動關心居檢或居隔者，也隨時接聽民眾的疑問，但隨著桃醫擴大專案，居家隔離者爆量，市府教育局和勞動局協助接手居隔者的日常關心，讓衛生局同仁專心處理桃醫專案的通知和提醒採檢。

「接到手軟！」葉潔瑩不諱言，居隔者量大，問題也五花八門，平日上班全科約50人輪流接電話，晚上和假日也有8至10人輪班接聽電話，進線量爆增逾3倍，每天都有300多通，多詢問政策類措施、隔離期計算方式、或是就醫採檢需求，不諱言常常中央記者會宣布新措施，電話就會一窩蜂湧入，緊追政策，像是當時「一人一戶」政策時，也是詢問電話不斷。

葉潔瑩坦言，高峰期確實有占線問題，她指出，常常居檢者打來告知身體不適，他們就要開始聯繫醫院、防疫計程車，安排妥當後再回撥通知該居檢者，來來回回處理需要時間，才會再接下一個，所幸同仁都很認真，在非常時期願意自主留下來幫忙接電話，一定會「服務到好」。

(中時 )