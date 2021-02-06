中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌提到協會的相關規劃。（中華民國水禽產業促進協會提供）

近日屢見屏東「免費送鴨」新聞，部分鴨農表示主因為受疫情以及氣候的影響，鴨子孵蛋與生蛋率下降，加上飼料成本提升，持續飼養不敷成本，中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌提醒，這情況再加上外銷受阻，對鴨農來說更是雪上加霜，但送養禽類可能成為禽流感破口，對整體產業影響頗大，不可不慎。

其實農委會很早就注意到此一狀況，尤其在疫情未見有效疫苗及國際進出口仍多所管制之下，如何讓熟齡蛋鴨除了產出鴨蛋外，仍有更多經濟效益，也是能避免「免費送鴨」的問題。因此由中華民國水禽產業促進協會與屠宰業者、食品加工業者一起討論，由合格的食品加工業者積極開發新式蛋鴨產品，不但能增加不同的水禽加工品品項，讓國人有更多選擇；也希望串接更多養殖戶，除維持熟齡蛋鴨一定的汰除周期外，也鼓勵農民維持更好的蛋鴨品質，長遠來看，也創造更多熟齡蛋鴨經濟價值。

規劃此一計畫的中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌指出，很多民眾不清楚老蛋鴨體內含高營養的動物性蛋白、礦物質、維生素及人體所需胺基酸，相當適合民眾品嘗。目前協會也開發了很多蛋鴨加工產品，適合消費者選購，希望未來能幫助農民，創造更高的經濟價值。尤其現代的很多現代化蛋鴨養殖場，無論在五星級的養殖環境、飼料的講究及防疫上均有相當的規模，未來協會也都會盡力協助產業發展，傾聽會員需求，讓熟齡蛋鴨有更多出路、一起讓消費者品嚐到更健康的水禽產品。

(中時 )