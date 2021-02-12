一名網友日前發現家中買的雞蛋，蛋殼打破後，蛋白竟然呈現血紅色，嚇得他直說「不會裡面有隻小雞吧」，還有網友搞笑說「這是草莓口味的雞蛋」；據了解，雞蛋中出現「血斑」為正常現象，代表生蛋的母雞卵巢或輸卵管有血管破裂情形，通常將蛋煮熟仍可食用，原PO照片應為蛋白的血斑已擴散。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他中午準備煎蛋時，一敲開蛋殼流出的液體竟不是蛋白，而是像血水一樣的液體，照片中蛋殼裂縫滲出的液體為淡淡血紅色，原PO嚇得直說「天啊，不會裡面有隻小雞吧」。許多網友則開玩笑留言「你不知道蛋有分口味？你這草莓的」、「你不會是買到越南的鴨仔蛋吧」。

一名網友日前發現家中買的雞蛋，蛋殼打破後，蛋白竟然呈現血紅色，嚇得他直說「不會裡面有隻小雞吧」。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

據了解，未受精的雞蛋中若出現「血斑」，主要原因是母雞卵巢或輸卵管中微小血管破裂的結果，若是蛋黃出現血斑，則是卵巢出血，而蛋白出血則是輸卵管出血的結果，另外蛋也會有「肉斑」，即是組織碎片形成的褐色沉澱、雜質；根據中華民國養雞協會官網，萬一發現血斑或肉塊蛋，只要將血斑或肉塊剔除，整個蛋仍然可吃，惟若血斑或肉塊大小超過0.3cm，或擴散於蛋白則不適食用。

一般來說，棕色蛋發生血斑機率約為18%，而白色雞蛋僅為0.5%，通常是年齡較大的老母雞或年輕小母雞剛開始產蛋時，較容易產下血斑蛋；雞蛋在出售前，養殖場都會經過「燭光檢測」的過程，用明亮的光源來檢測雞蛋內部是否有缺陷，但一般農場或自家養的雞蛋則較少經過燭光檢測，因此容易出現血斑蛋。

(中時新聞網)