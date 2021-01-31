桃園近期發生兩起院內感染，總隔離人數破4000人，衛福部長陳時中今天表示，已有341名桃醫醫護人員解除隔離，但暫時還不會重返工作崗位，全數人員要在2月4日的清零專案採檢過後才能回到醫院繼續執勤。

陳時中表示，目前桃醫相關的總隔離人數共計4213人，其中與醫院相關的共有201人列居家隔離，其中有101人為集中檢疫所隔離，90人居家隔離，社區部分共有795人隔離，回溯採檢對象則有3217人隔離。

截至目前解隔離對象共計341人，但陳時中強調，目前解隔離的是預備隊，何時回歸工作崗位要到2月4日的清零專案中通過篩檢才能回歸。

至於桃醫環境內目前是否還有採檢到病毒？陳時中表示，目前桃醫可說是全國最乾淨，已被消毒過很多次，從清潔工擦拭，到化學兵從外到內，每一天確實把它消毒好，至於環境採檢上仍然會持續做，目前來講沒有新發現，「也很難再有，若再有病毒也太頑強。」

(中時 )