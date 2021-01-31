衛福部桃園醫院爆發群聚感染，目前已有19人確診，案907更是在確診當天深夜就過世。這段期間，桃園市長鄭文燦不敢鬆懈，尤其晚上9點最怕接到衛生局長報告確診的來電。守了一年很不容易，昨（30）日又新增4例確診，他坦言，還看不到疫情的終點。

鄭文燦接受《聯合報》專訪時吐露防疫心聲，他表示，11日接到桃園醫院醫師確診時「心沉了一下」，不知道醫院會變成什麼樣子，感染持續擴大，壓力很大也戒慎恐懼。

鄭文燦每晚最怕接到衛生局長王文彥的電話，因為採檢結果出爐，會第一時間通知他。由於病毒有潛伏期，且30日又新增4例確診，鄭文燦坦言，疫情無法很快落幕，但會嚴謹以對。

圖為桃園醫院的戶外診療站，護理人員準備為民眾採檢。（資料照／范揚光攝）

這幾日，有桃園醫院的人員被標籤化，也有桃園鄉親在外縣市就診遇到困難。鄭文燦昨在臉書表示，相信台灣人都是溫暖的，可以互相支持、互相加油。每位醫護人員，都將病人的健康當作最高價值，全心全意照顧，我們的敵人，不是站在第一線的醫護人員，也不是無辜的鄉親朋友，台灣共同的敵人是病毒。

鄭文燦強調，傳染病防治法的精神，就是公平、保護、不歧視、不標籤化，應該給所有的病患祝福、關懷與照顧，更應該尊敬、體諒這些辛苦照顧病患的第一線人員，是他們帶給了病患完善的醫療環境。

此外，鄭文燦也喊話「我桃園，我驕傲！」唯有團結齊心，才能共同對抗病毒，並以身為桃園人為榮！

(中時新聞網)