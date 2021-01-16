挪威藥品管理局近日向媒體透露，該國為民眾施打BioNTech/輝瑞疫苗後，出現23例與疫苗有關死亡案例，雖然死者都是年老體弱的群體，但仍讓外界在質疑疫苗保護率後，再升高對疫苗安全性的焦慮。消息傳開後，日本醫藥專家建議，因輝瑞疫苗伴有強烈的發炎反應，高齡體弱人群應特別謹慎，而且不應該基於面子問題不引進中國疫苗，畢竟多一種疫苗可以多一個選擇。但許多大陸人士都認為，現在大陸自己都不夠用，恐怕無法大量提供給日本人。

挪威藥品管理局最近發佈的報告指出，目前該國已有3.3萬人接種輝瑞疫苗，施打疫苗後副作用最多的是80-89歲的接種者，比例占72.4%。在這次出現的23例死亡案例，都是施打第一針後短時間內死亡，其中有13人進行驗屍後發現是疫苗副作用較大導致死亡，他們共發生9次嚴重副作用與7次非嚴重副作用，而且這13人都是80歲以上免疫力較弱的老年群體。

挪威自去年12月底開始施打輝瑞疫苗，目前還新增了莫迪那疫苗，已有3萬多挪威人接種其中一款新冠疫苗。（圖／路透）

針對挪威接種輝瑞疫苗的死亡事件，日本醫療管理研究所理事長上昌廣對媒體表示，日本已向輝瑞訂購6000萬人份的疫苗，將陸續在今年上半年交貨。他表示，聽說中國動作很快，已開始接種國藥疫苗，日本不應該因為面子問題而不考慮引進中國疫苗，導致民眾接種疫苗的時間被延後。日本應該考慮引進中國的疫苗，多一個選項就多一種選擇。

專家指出，輝瑞疫苗是信使核糖核酸疫苗(mRNA)，發燒、噁心是較常見的副作用，如果年長者有其他疾病，身體對疫苗的反應就會與正常人不一樣，比較可能造成死亡。按《新英格蘭》醫學雜誌上輝瑞公布的數據，37706名受試者平均年齡52歲，其中年齡最大的是91歲，亦即包括80歲以上的年長者，但其確實數目不詳，而且有要求年長者與其他年齡者一樣要有穩定的健康狀況。所以對患有其他疾病的老人接種時，在應對副作用時的數據可說是完全缺乏，如果要接種，可能要參考其他國家老年人接種後的統計數據。而加試驗的80歲以上老人的試驗時發現，他們平均的副作用現象較52-79歲的年齡層更弱，這與一般經驗中老人免疫副作用相對較輕的現象吻合。如果以此推論上述13人死亡原因，有可能是他們原來的基礎建康狀況本來就比較差。當然，進一步的結果還要由專家從輝瑞的原始數據進行分析才能確認。

至於老年人是不是建議接種與mRNA不同的滅活疫苗，以大陸為例，目前接種的滅活疫苗建議接種年齡在18-60歲之間，對於80歲以上的高齡者，同樣沒有充分的副作用數據，但也是建議有慢性病與體弱者暫勿接種。對於日本專家來說，他們不可能不知道這種狀況，但做此建議的真正動機為何也不得而知。

疫苗專家指出，mRNA的免疫反應較強，確實會比較有效，但因誘發細胞的免疫反應，反而被免疫細胞攻擊。而相對於不進入細胞內的滅活疫苗而言，效果可能較弱，但副作用相對就輕微些。此外，這種mRNA疫苗是首次使用，還未建立完整的劑量標準方案，安全上的風險會比技術已非常成熟的滅活疫苗更大些。

西方國家之所以一開始就走mRNA疫苗的路線，主因還是因為疫情太嚴重，需要大量的疫苗，而這種疫苗生產製造速度快得多，但生產技術困難、貯存運輸不易，已有許多專家都認為，這類型的疫苗要在發展中國家接種，實際應用上可能困難重重。而中國大陸疫情已受控，基本上現有非疫苗的防控措施已能控制疫情，滅活疫苗製造速度雖然較慢，時間上不像歐美那麼迫切，如果未來要應用於開發中國家，以一般冷藏設施就能保存的滅活疫苗可能還更合用些。

(中時新聞網)