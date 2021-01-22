歐盟27個國家領導人在周四進行視訊會議，討論歐洲新冠疫情應對方式。最新確定要在疫情嚴重地區新增「暗紅色」熱區，表示最嚴重地點，該區將禁止所有非必要的旅行。目前歐洲有多處城市被標示為紅色區域。

執委會主席萊恩(von der Leyen)在會後指出，歐洲疫情非常嚴重；強調部分國家不應該關閉邊界，以確保單一市場的功能，包括物流和跨邊境工作者的流動。

德國總理梅克爾(Merkel)在開會前警告英國的變種病毒，並表示不排除關閉邊界，希望透過歐盟內各國合作來防堵病毒。

而邊境管理為各會員國的職責，歐盟只能建議。

歐盟執委會也在交通指示燈上新增暗紅色，所有前往該區人員，必須在出發前進行檢測，抵達後進行隔離；萊恩並補充，不鼓勵非必要旅行前往該區。

比利時疫情較鄰國輕微，總理要求歐盟禁止非必要旅行，因為一個輕微的感染，可能又會讓數字再飆升。

另歐盟也希望各會員國能再一月底前對接種疫苗證明能有一共通規則，讓不同國家之間可以相互接受。法國總統馬克宏則認為，對疫苗護照要非常的謹慎，因為受接踵的民眾仍有可能再傳染給別人。

(時報資訊)