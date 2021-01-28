據路透社報導，正值全球仍飽受新冠疫情肆虐之際，澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」（The Lowy Institute）28日公布全球防疫表現績效，其中台灣排名全球第三，而紐西蘭與越南分別奪下榜首與第二，而英國、印度與美國排名末段班。

報導指出，這份研究排名全球98個國家的防疫表現，並綜合考量每14天內的每日平均新增確診數、每百萬人確診數、確認病歿人數、每百萬人中病歿人數、確診病例佔檢驗人數之比例以及每千人檢驗人數等要素，其中除了前三名的紐西蘭、越南，以及台灣之外，前十名中其餘名單依序為泰國、賽普勒斯、盧旺達、冰島、澳洲、拉脫維亞、斯里蘭卡。

報導指出，這些列入排名國家的疫情表現相關數據，是從該國中出現第100名新冠患者後的36周開始列入統計，最終截至1月9日。此外，疫情最初爆發的大陸，由於缺乏可取得的公開資料，並未列入排名。

目前有2500萬人確診的美國排名94名，排名86名的印度確診也超過1100萬；至於全歐洲死亡人數最高的英國，則排名66。

報導指出，這份排名顯示亞太國家在控制疫情上，明顯比歐美國家還要更成功。洛伊國際政策研究所表示，「研究顯示，有別於外界先前的假設或公開研究，國家之間的經濟發展程度或者政治體系差異，其實對防疫成效的影響較小」，整體而言，有較小人口、社會凝聚力強以及相關機構有能力的國家，在面對如疫情此種全球危機時，更具優勢。

(中時新聞網)