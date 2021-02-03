白宮國家安全會議發言人霍恩昨天在答覆印度媒體有關中印邊境對峙問題時說，美國對北京企圖恫嚇鄰國表示關切，正密切監控局勢發展，且與盟友站在一起。

霍恩（Emily Horne）昨天在華盛頓答覆印度新聞信託社（PTI）提出中國最近試圖「入侵及占領印度領土」相關問題時指出，美國對北京不斷企圖恫嚇鄰國的模式表示關切，「我們（美國）將與朋友、合作夥伴和盟友站在一起，以促進我們在印度太平洋地區的共同繁榮、安全和價值觀。」

她又說，美國正在密切監控（中印邊境）局勢發展，美國已注意到印度和中國政府間正在進行會談，並將持續支持直接對話和和平解決邊界爭端。

印度新聞信託社認為，這是美國總統拜登1月20日就職後，拜登政府首次對印度與中國從去年5月起在拉達克東部發生衝突與對峙做出公開回應。

隨著中國增強軍力，不斷在台海、東海、南海、中印邊界等有爭端地區採取軍事恫嚇行動，印太安全問題成為全球關注的焦點，美國提出印太戰略，並支持以四方安全對話（美、日、印、澳）作為安全架構，來對抗中國日益增強的自信和破壞區域安全的行動。

在中印拉達克東部對峙與衝突爆發後，雖然雙方進行9輪的軍事指揮官會議和多次的外交管道接觸與會談，但雙方各自堅持立場，這場中印間45年來最嚴重的衝突遲遲無法解決，印度也逐步升高對抗中國的手段，甚至還有許多智庫及學者主張，印度應聯合包括台灣在內的民主國家一起對抗中國。

印度外交部長蘇杰生近來在多個公開場合不斷強調，印度與中國今天處於雙邊關係最困難的時期，兩國關係正處於十字路口，所做出的抉擇將產生深遠影響。

蘇杰生並提出中印應堅守達成的協議與精神重要性、遵守與尊重中印實際控制線且不能單方面改變中印實際控制線、邊界的和平與安寧是中印其他方面關係發展的基礎、多極亞洲的重要性、關切彼此的敏感議題、兩國具有不同抱負和追求都不容忽視、認清雙邊的差異現實，及中印必須始終保持長久關係等8項主張，才能恢復區域穩定。

蘇杰生還提出中印雙方應相互尊重、尊重相互敏感性及尊重共同利益等「三個尊重」，希望和平解決雙邊在邊境的問題。

(中央社)