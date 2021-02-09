農曆春節前夕，總統蔡英文今（9）日上午召開國安高層會議，做成四點結論，有關兩岸關係，總統表示，台海的和平穩定已從兩岸關係範疇提升到印太區域，甚至是全球焦點，政府和相關國家保持密切聯繫，請國人對台灣安全保持信心。蔡總統重申，願在符合對等下，促成兩岸有意義對話，和平不是台灣單方面事情，關鍵鑰匙也在中國手上。

國安高層會議四項結論如下：

一、台美關係依然穩定，並沒有因為美國政權更替受到影響。要求國安團隊，要持續和美國新政府、國會、及朝野政黨、民間各界保持密切的聯繫，維持最好的溝通狀態。在變動的情勢中，能掌握先機、即時且有效的反應之外，也能夠持續深化在各方面與美國的合作，尤其是在經貿戰略上的對話。

二、台海的和平穩定，已經從兩岸關係的範疇，提升到印太區域，甚至是全球的焦點。和相關國家保持密切聯繫，請國人對臺灣安全保持信心。

總統說，過去一年多來，對岸的軍機、軍艦，在臺灣周邊海空域頻繁活動，甚至侵擾我們的防空識別區。這些動作，都不利於印太地區的和平穩定現狀。面對變動中的區域局勢，我們會持續提升自身防衛戰力，來因應各種新型態軍事作為的挑戰。同時，我們也會透過對外溝通和交流合作，和各國共同為維護印太地區和平、繁榮的現狀，做出最大努力 。

總統再次重申，面對兩岸關係，台灣一貫的立場，就是遇到壓力不屈服，得到支持不冒進。疫情受到有效控制時，我們也期待，兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流。只要北京當局有心化解對立，我們也願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話。

但，總統提醒，兩岸的和平，不是台灣單方面的事情，關鍵的鑰匙也在中國手上，歷史經驗已經證明，對臺灣文攻武嚇，對兩岸關係並不會有什麼幫助。

總統說，共機侵擾防空識別區，這些動作都不利印太和平穩定現狀，政府會持續提升防衛力量，因應各項軍事作為挑戰，並透過交流合作，和各國維護印太地區繁榮和平現狀。她重申，面對兩岸關係，「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，希望疫情後兩岸恢復正常交流。

她也再次強調，願意符合對等尊嚴下，促成有意義對話，但和平不是台灣單方面事情，關鍵鑰匙也在中國手上。

三、是全球疫情依然嚴重，但是我們在疫苗取得上，確實有進展，請大家無須太過憂心。 總統說，昨天指揮中心已經宣布，初步取得20幾萬劑的疫苗。這幾天政府各部門也密集地開會，針對後續疫苗的取得，我們將採取多源頭外購和國內研發雙軌並行的方式，以確保得到足夠的疫苗。雖然在這個階段，暫時無法跟大家報告細節，但疫苗的數量和施打順序，我們都已經在規劃當中，請大家不用擔心。

四、針對新一波立百病毒的風險，已經要求衛福部及農委會，務必掌握新興疫情可能的發展，超前部署。相信過去一年多來對抗疫情的經驗，可以幫助我們妥善因應危機，克服挑戰。

(工商 )