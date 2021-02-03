中華民國遲遲未能取得新冠肺炎疫苗，王定宇、林靜儀等現任、前任綠委卻認為我國並無立刻取得疫苗的急迫性，但國民黨智庫國家政策研究基金會今秀出民調，顯示在衛福部桃園醫院群聚感染事件後，有59％民眾憂心，我國醫護遲遲未能施打疫苗，將影響防疫，打臉王定宇、林靜儀的看法。

2月1日醫師出身的前民進黨委林靜儀在臉書發文，質疑中華民國做為全世界少見能夠維持正常生活的國家，卻跟全球諸多動輒數萬人感染、醫療資源用罄的國家瘋狂搶疫苗。2日現任民進黨立委王定宇也在臉書指出，我國不像其他國家境內感染機率超高，民眾在沒有出國可能或需要前，實在沒有注射疫苗的急迫性，所以沒有必要冒風險趕第一批注射疫苗。

然而國政會今天公布於1月26至28日之間，委託全國公信力民意調查公司做的民調顯示，對於各國醫護都開始打疫苗，我國卻遲遲未能，59％受訪者憂心將影響未來防疫，38％不擔心；而就桃園地區接連發生兩起院內感染，88％認為衛福部應該事先建立明確的標準作業程序，做為未來處理類似事件依據，4％認為不需要；43％受訪者認為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布疫情相關資訊時，有雙重標準或刻意迴避對自己不利的資訊，45％不認同。

對此國政會永續發展組召集人陳宜民表示，由此顯示民眾對於如今政府的疫苗政策深感憂慮，就算政府宣稱如今簽了保密條約暫時不能透露，事後也應該讓民眾知道情形，對外採購疫苗到現在可能還是零進度，到底是因為資金不夠還是甚麼原因？陳時中推稱是因為大國搶購疫苗，但人口才930萬的小國以色列，靠著及早動作加上高價搶購，說服輝瑞藥廠優先提供新冠疫苗，如今感染率已明顯降低。

國民黨立委賴士葆則指稱，原本林全有機會代理BNT疫苗，就是因為民進黨內有派系不滿為什麼不是自己分到大餅，導致此事破局，結果拖了半年後，可能要多花76億元來買疫苗，這就是政治力在疫苗採購中的介入，有些人以為疫苗採購過程中講出來大陸會從中作梗，根本與大陸無關，是民進黨派系要分大餅問題，但這樣的行徑害醫護人員曝於被傳染風險，此時發國難財應受譴責，也請陳時中在疫苗進度落後下排除政治力干預，回歸專業。

國民黨立委費鴻泰也說，目前民進黨有兩到三個派系搶疫苗採購的大餅，呼籲民進黨派系把髒手拿開，讓民眾早點有機會打疫苗，不要為了派系利潤搞髒錢。

(中時 )