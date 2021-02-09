總統蔡英文今天上午舉行國安會議後，在總統府對國人同胞發表談話，蔡英文對兩岸關係未來發展指出，只要北京當局有心化解對立，我方也願意在符合對等尊嚴的原則之下，共同促成有意義的對話。但對於兩岸對話的機率大不大？入口網站《Yahoo》也做出最新民調，結果顯示，有96%的民眾認為機率不大，且兩岸局勢仍緊張、難啟對話。

蔡英文今天中午對國人發表談話，對於新年將至疫情仍持續，蔡英文表示全球疫情依然嚴重，但台灣在疫苗上確實取得了進展，請民眾不必太過憂心，且施打的順序以及細節都已經在規劃當中。

Yahoo網路投票。(圖/翻攝自 YAHOO投票網站)

對於兩岸關係，蔡英文表示台海關係已經從兩岸的問題，擴大成為與印太區域的和平穩定息息相關，只要北京當局有心化解對立，台灣方面也願意在符合對等尊嚴的原則之下，共同促成有意義的對話。但她也強調，兩岸之間和平穩定的關鍵鑰匙，也在對岸手中，歷史經驗已經證明，一味的文攻武嚇對於兩岸的發展並無助益。而在過年佳節前，蔡英文也祝對岸人民新春安康，希望可以共同維持兩岸的和平穩定。

對此，《Yahoo奇摩》9日起舉辦「Y民調」，以「蔡總統重申若北京有意化解對立，願促兩岸對話，你認為兩岸對話的機會大不大？」為題，詢問廣大網友看法，投票時間為2月9日至14日，截至9日晚間8時30分為止，共有近1千多名網友投票。在2個選項中，認為「不大，兩岸局勢仍緊張難啟對話，佔96.67%，有1005票」，認為「大，兩岸和平兩相得利，佔3.3%，有35票」。民調顯示，國人對兩岸局勢仍緊張，兩岸對話可能性微乎其微。

(中時新聞網)