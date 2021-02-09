農曆春節前夕，中鋼集團董事長翁朝棟在總經理王錫欽、執行副總黃建智及經理部門主管的陪同下，今（9）日安排前往工廠現場各辦公室、工會辦公室及總部大樓各子公司辦公室逐一向員工拜年。翁朝棟指出，去年面臨新冠肺炎疫情，好不容易在12月達成合併稅前淨利27.68億元的全年獲利目標，期許帶領同仁迎向榮景，牛轉乾坤行大運。

翁朝棟表示，每年春節前夕的拜年活動，首站一定安排小港廠區，主要告訴同仁不能忘記小港廠區是中鋼的生產基地，也是中鋼的根。

他也提到，去年到現場拜年時，公司108年營運遭逢104年以來最低的情況，本以為可在新冠病毒疫情獲得控制的前提下，在109年大幅好轉。

豈料，新冠病毒疫情在3月引發崩盤，對全球經濟與鋼鐵市場產生嚴重衝擊，但靠著經營團隊與同仁的同心協力，終於在11月一舉弭平前10月的累計虧損困境，並在12月達成合併稅前淨利27.68億元的全年獲利目標。今年來向同仁拜年，經營團隊終於可以露出微笑，期許帶領同仁迎向榮景，牛轉乾坤行大運。

翁朝棟除親自走訪各單位拜年外，也早於2／4-5安排以視訊方式向派任海外服務的中鋼越南、中鋼印度、中鋼馬來西亞及大陸地區同仁拜年，對於因為新冠病毒疫情影響而無法返國休假的同仁其及寶眷，致上最崇高的謝意，他除瞭解派駐當地疫情發展、防疫措施、物資、生活起居及身心健康，並詢問母公司可以協助支援的地方。

他表示，公司會做好新冠病毒疫苗的施打規劃，一旦政府開放疫苗時，會將派外同仁及眷屬列為優先施打對象，他也請派外主管做好同仁輪流返國述職與休假的安排，並要經常激勵同仁士氣，共同度過難關。

(中時 )