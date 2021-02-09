農曆新年已到，蔡總統上午召開國安高層會議發表公開談話，強調兩岸和平關鍵的鑰匙在大陸手上。國民黨主席江啟臣上午在臉書回應，以四點提醒蔡總統：國安團隊應留意美中戰略互動有略微和緩的跡象；希望政府國際空間上有實質突破；國民黨願與民進黨政府及其他政黨、組織合作，商討衛生防疫對策；兩岸執政黨都應尋覓恢復官方對話與正常民間交流的契機，減少政治負面言語攻擊及軍事緊張。

江啟臣說，蔡總統談到台美關係持續穩定。國民黨除了誠摯希望，蔡英文總統真的能掌穩我國與美國關係。也提醒，蔡總統應該留意美國和中共當局的戰略互動，有略微和緩的跡象，國安團隊應該納為政策判斷依據。

他說，中華民國外交處境長期艱困，國民黨仍要提醒蔡總統，同時應該留意這幾年其他的外交困境更加艱難，例如邦交數大幅倒退，海外設處失敗，並且有矮化疑慮，WHO、ICAO，以及區域經濟整合CPTPP、RCEP等也望門興嘆……。國民黨衷心期盼，政府能在國際空間上有實質突破。

江啟臣表示，防疫優先，國民黨仍要懇切反應民進黨政府，國人對於疫苗的擔心。接下來，相關衛生防疫的措施要如何進行、會不會又造成民眾生活不便，國民黨願意與民進黨政府及其他政黨、組織合作，貢獻國民黨的經驗與心力，一同商討出最合適的作法。

他說，國民黨也留意到，蔡總統在近幾次談話中，都儘量向對岸釋放善意。對於有助於兩岸和解融冰的談話，國民黨持續表示歡迎。我也誠摯希望，兩岸中華民族歡慶新年之餘，兩岸執政黨都應該善用合法合理的彈性作為，尋覓恢復兩岸官方對話與正常民間交流的契機，減少在政治負面的言語攻擊以及軍事上不必要的緊張。

江啟臣最後在臉書表示，歲末年終之際，提前祝福兩岸人民及全球華人「牛」轉乾坤，突破疫情限制，再創新猷。

(中時 )