儘管疫情仍在持續，不過蔡英文總統今天表示，台灣經濟逆勢成長，2020年成長率2.98％，不僅連續兩年亞洲四小龍第一，也領先全球所有的已開發國家，她感謝大家共同守住疫情防線，也確保了台灣經濟的元氣。「今年我們要繼續拚出一個好年！」

蔡英文今天在臉書表示，前幾天，行政院主計總處公布：去年全年度的經濟成長率概估為2.98％，比預期更好。我們的經濟成長率不僅連續兩年亞洲四小龍第一，也領先全球所有的已開發國家。

她說，台灣經濟能維持正成長，是因為我們做到了：國人團結防疫，確保台灣生產、製造、消費如常進行；三倍券與國旅方案，帶動振興消費，穩住內需市場；全球對台灣半導體等產業產品需求大增，出口活絡。

蔡英文強調，這些因素，都增加了台灣的經濟動能！感謝大家共同守住疫情防線，也確保了台灣經濟的元氣。今年我們要繼續拚出一個好年！「團結防疫好過年」。

(中時 )