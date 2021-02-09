高雄五甲關帝廟8日抽出牛年第一支國運籤，籤詩內容透露下半年國運將好轉，牛年的國運、政治人物運勢，成為各界熱議的話題。命理老師詹惟中透過姓名學以及紫微斗數分析，總統蔡英文在牛年的運勢不錯，但虎年(2022年)卻是她的跛腳年，在政治上的發揮可能受阻礙。

詹惟中在政論節目《國民大會》中，以姓名學解析蔡總統牛年運勢指出，辛丑年是牛，「牛要吃草，有人相伴，央為土，所以牛年的蔡英文，大權在握、揮灑自如，怎麼可能會跛腳？牛出頭，她在牛年特別好，不用擔心，大家不要想太多」。

不過，詹惟中也坦言，不是每年都會好，「以姓名學來看，虎年，也就是2022年，老虎不吃草，中間還有人，老虎是木，央為土，土木克，老虎又跛腳」，並指蔡英文政治上的發揮，在虎年會比較有阻礙，2022年縣市長選舉可能會有鐘擺效應產生，「她總統選得太好了，有沒有可能…，一半一半」。至於蔡總統兔年時的運勢，詹惟中分析，「兔有草吃，本身又有貴人，是加分的」。

接者，詹惟中表示，用蔡英文紫微斗數的流年盤和姓名學互相應證，可以發現，牛年的三方四正都有吉星高照，因此她本身牛年是有加分的；而虎年的三方四正則顯示她在老虎年會有所受挫，政治魅力和政治力量的施展會有所阻礙，但並不影響她的聲望和聲譽，因為兔年蔡英文依舊高高在上，畢竟她在政治地位上可以有一定的展現。

最後，詹惟中總結蔡英文未來3年的運勢，指虎年是跛腳年，兔年依舊有影響力和知名度，而牛年不會跛腳。

(中時新聞網)