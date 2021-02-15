過年連假來到尾聲，剩下最後兩天假期，運勢命理網站「旺好運」分享，正月初四是眾神回到民間的日子，民眾多會在這天迎財神，但是迎財神有些眉角是需要注意的，方方面面周全之後，就能歡喜過一整年。

▍1.接五路財神

迎接財神最好的時間點是在「初四早上」，一早起來就先把財神最愛的糕點、糖果等「甜點」準備好，跟金元寶、土地公金、五路財神金等供品，朝家裡大門方向拜拜，就能順利接財神。

但要注意，迎財神時千萬別小氣，盡量把家中好吃的東西跟親朋好友分享，這樣新的一年才會財源廣進，因為若是過度小氣的話，反而會讓財神遠離。

▍2.送神迎神

正月初四也是神明回到人間的日子，傳統上有「送神早，接神遲」的說法，送神儀式最好一大早就開始，備齊供品、燒香送神，而迎神儀式等到下午再辦也可以。

▍3.扔窮

過年時不只除夕要打掃，初四這天也要清掃室內，並將垃圾集中放置丟棄，才能趕跑窮神。

▍4.吃折羅

所謂的「折羅」，就是把過年剩下的飯菜做成大雜燴，可以依據菜色，用油炸、燉煮、烹煮等方式製作，因此每家的菜色都會有獨特風味，裡面會有濃濃的「家的味道」，而「吃折羅」也代表著勤儉持家。

※初四禁忌：

▍1.初四不能出遠門

初四這天灶王爺要查戶口，民眾最好待在家裡，準備供品並放鞭炮迎接，以表示恭敬。

▍2.不宜用針線

由於從初一到初四，商家都會歇業，傳統習俗建議這段期間最好不要使用針線。

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(中時新聞網)