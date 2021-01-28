歐盟航空監管單位周三解除了波音737 MAX飛機長達22個月的禁飛令；此前該客機墜機，造成346人死亡。

歐洲航空安全局(EASA)周三確認了去年11月的暫時批准，但是沒有要求一個額外的飛行視角感測器。執行長Ky表示，非常有信心該飛機是安全的，此亦為該批准的先決條件，但是該局將繼續緊密監控737 MAX的營運。

該款飛機在印尼和伊索比亞墜機後，多個監管單位在2019年3月停飛了該機型飛機。美國則在去年11月准予復飛。

事故調查顯示，一個故障的感測器觸發了一個幾乎沒有被記錄的軟體系統，重複地下令下降，癱瘓了兩個事故的機組人員。

波音公司表示，兩個「攻角」感測器的數據將安裝在修正後的新機型上；然此也引發美國和歐盟監管單位的不同意見；爭議焦點還有現有修正，是否將允許飛行員對任何故障感測器進行應對行動。

Ky在九月時表示，波音已同意在下一代機型上安裝第三個警示感測器。

另外英國監管單位在周三也順應著歐盟的批准，讓737 MAX飛機在英國復飛。

(時報資訊)