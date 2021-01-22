美國疫情病故 拜登：下個月可能超過50萬人 07:232021/01/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登今天表示，下個月美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數可能會超過50萬。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登今天表示，下個月美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數可能會超過50萬。 拜登在白宮一場活動中指出，疫苗推動工作「迄今是一場慘敗」。 他說：「情況好轉前將繼續惡化。」（譯者：徐崇哲）1100122 拜登就職 美將重返世衛與巴黎協定 就職首日 拜登連發17道命令 (中央社) #拜登 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蕭美琴應邀觀禮 彰顯台美關係提升 04:102021/01/22 焦點要聞 拜登要修補美國民主 04:102021/01/22 時論廣場 田弘茂指兩岸 沒必要一定借助美國 04:102021/01/22 焦點要聞 傳拜登尋求與俄羅斯延長核子軍控條約5年 05:582021/01/22 國際 川普留書白宮 新總統稱寬厚大度 04:102021/01/22 焦點要聞 拜登將稅改 美企忙沙盤推演 04:102021/01/22 全球財經 疫苗外交 北京先發制美 04:102021/01/22 焦點新聞 白宮證實 拜登尋求與俄羅斯延長核子軍控條約5年 06:412021/01/22 國際 拜登上任 大陸盼善良天使戰勝邪惡 04:102021/01/22 焦點新聞 中美台求穩可期 求同不易 04:102021/01/22 時論廣場 拜登時代 醫療生技股擁光環 04:102021/01/22 投資理財 國際熱門新聞 【拜登新政】拜登就職秒變阿伯 桑德斯路人裝讓網友暴動了 - 國際 【拜登新政】拜登就職她最吸睛 賀錦麗21歲繼女一出場就驚豔 - 國際 帕金森氏症救星 加國發現延緩發病最長逾17年的飲食法 - 國際 終於擺脫白宮了 一張圖露餡梅蘭妮亞大解放 - 國際 【拜登新政】拜登上任第一天就惹怒盟友 推翻川普舊令 鄰國喊失望 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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