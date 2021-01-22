美國總統拜登今天表示，下個月美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數可能會超過50萬。

拜登在白宮一場活動中指出，疫苗推動工作「迄今是一場慘敗」。

他說：「情況好轉前將繼續惡化。」（譯者：徐崇哲）1100122

(中央社)