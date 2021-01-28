自從拜登當選以來，民進黨的大內宣機器就面臨一個窘境：「如何塗脂抹粉，把拜登團隊對中國普通炸彈等級的敵意，誇大成原子彈等級？」現在看來這個工作有越來越難做的趨勢。拜登「友台但也友中」的態度昭然若揭，台灣人，尤其是反中的台灣人，是該面對了。

首先，我們要定義一下：美國「挺台」的標準到底為何？這方面分成兩種標準，一種叫做「外交標準」，是從外交專業人士的角度衡量美國在對台軍售、支持台灣加入國際組織、以及美台各類交流層級的水準。若從這個標準來看，美國歷任總統都在及格的標準上，柯林頓與小布希都派航空母艦進入台灣海峽，歐巴馬時代也給了台灣免簽證，並派環保部長訪台。

但自從川普上台以來，多了一種「庶民標準」：在庶民標準底下，一個合格的美國政府，不只要在言語和行動上挺台，更重要的是要大聲且用力地「反中」！也就是說，美國必須要展現出對中國及中國共產黨的徹底否定，展現出「美中不兩立」的決心，並採取實質行動圍堵中國，還要在言語上羞辱中國。這才叫做「挺台」。唯有如此，才能給台灣人國家正常化的想像，滿足「好人（台灣）得勝，壞人（中國）萬劫不復」的期待。只要不反中，或是反中不夠大聲、不夠兇、不夠明確，那就是「不挺台」。

問題來了，現在換黨執政了。拜登不是川普，也永遠不會變成川普。儘管民進黨政府一直設法找尋題材「隱惡揚善」，希望說服國人，未來仍然是一片坦途，美國一樣是台灣最大的後盾。而且講得好像台灣人可以繼續仇中。還拿蕭美琴與國務卿Antony Blinken（布林肯）通話、蕭美琴獲邀出席拜登就職典禮，以及國務卿布林肯、情報總監Avril Haines、國防部長Lloyd Austin、商務部長Gina Raimondo在參院聽證會上對中國批判發言等事件來炒作。但在現實上，拜登政府早已顯露出許多「對中軟化」的跡象。

舉例來說，白宮國安會印太事務協調官Kurt Campbell（坎貝爾）日前談到美國對中政策，就強調雙方的不信任已非常深遠，未來施政將著重「可預測性、穩定性和明晰性」，避免「驚喜」。並可能會從小地方著手改善關係，包括撤銷驅逐記者命令、放寬簽證限制、恢復被關閉的領事館等，「彼此後退一步，考慮雙方可以邁出的一小步，在未來保持一種可行關係」。

不只如此，國務卿布林肯在參院聽證會，針對前國務卿蓬佩奧解除台美官方交流限制一事，強調會依據《台灣關係法》「仔細檢視」，暗示不會照單全收。同時拜登政府也暫時解除川普政府對中國企業不得進美國電網的禁令。準商務部長雷蒙多聽證會中也不願表態將維持對華為的禁令，只說會「評估做出對美國國家及經濟安全最佳選擇」。除此之外，拜登還率領美國重返WHO，稱譚德塞為「親愛朋友」，並發布反歧視備忘錄，譴責稱新冠肺炎為中國肺炎或武漢肺炎的行為。

上述種種言行與政策，在「庶民標準」的框架下，都是不可接受的。「中國是霸凌者，台灣是受害人，你包容霸凌者，豈不等於在我的傷口下撒鹽？美國還配稱為民主的燈塔，正義的守護者嗎！」

紙是包不住火的，民進黨政府口中的拜登挺台，僅只是套用「外交標準」得出的結論。若照外交標準看，哪個美國總統不挺台？重點是拜登政府滿足不了「庶民標準」的期待。一個不仇中的美國政府，是不可能實現這些台灣人國家正常化的慾望的，他們就會說，台灣在國際上的地位只能原地踏步云云。

台灣人的期望值已經被川普政府大大膨脹，斷不可能滿意於拜登政府。短期內台灣人，尤其是綠營支持者，可能會以抱怨憤怒來宣洩心中憤恨。但時間久了，還是要接受國際社會不欲台灣成為區域不穩定因子的現實，而當那一天來臨，民進黨煽動仇中情緒打的雞血將打回原形，台灣人會重新回到務實的態度看待國際與兩岸關係，民進黨選舉無往不利的日子也將一去不復返。

（作者為網路媒體工作者）