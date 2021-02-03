美國財政部長葉倫今天表示，從國會預算處（CBO）公布的新經濟成長預測看來，美國「亟需」國會對總統拜登提出的1.9兆美元（約新台幣54兆元）紓困案採取行動。

葉倫（Janet Yellen）今天與聯邦參議院民主黨人共商拜登紓困案，她會後發布聲明說：「去年，經濟緊縮程度超過了第二次世界大戰結束以來的各種情況，根據國會預算處對經濟成長的預測，美國要恢復到正常就業水準，要花費好幾年時間。」

國會預算處昨天更新預測，顯示新的2021年經濟成長預測數字較為樂觀，不過，美國一直到2024年，都無法完全恢復到疫情之前的就業水準。

此外，國會民主黨議員今天採取第一步行動，必要時將在沒有共和黨人的支持下，推動拜登的1.9兆美元紓困案。

路透社報導，參院依循政黨路線投票，民主黨人以50票些微勝過共和黨人的49票，開始辯論2021年財政年度預算決議案。使用這個策略，將可釋出民主黨人所需的立法工具，在遭共和黨人反對下制定拜登的紓困案。

美國國會去年才通過4兆美元的抗疫振興方案，拜登又提出1.9兆美元紓困案，因此共和黨已表示反對。

聯邦眾議院隨後也跟隨參院腳步，以216票對210票開始辯論預算決議案，共和黨人沒有人投下贊成票。

辯論預計將持續整週。預算決議案通過後，民主黨人仍必須擬定另一個更詳盡的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）紓困案，這代表可能要到3月初到3月中才能對紓困案進行最終投票，讓拜登簽署成法。

拜登昨天與10位共和黨籍參議員見面，就他們所提較小規模的6180億美元計畫案會商。拜登告訴他們，這數額遠不足以解決疫情問題，美國已有超過44萬6000人染疫病故。

拜登紓困案可能面對共和黨籍參議員的阻擋，目前參院100個席次中，兩黨各占一半，而大多數的立法案必須達到60票門檻才能通過。

預算決議案若獲參眾兩院通過，將啟動一項稱為「協調」（reconciliation）程序的立法工具，讓參院能以51票通過最終的紓困案，也即民主黨參議員48票、與民主黨屬同一陣線的獨立黨派議員兩票，再加上副總統賀錦麗（Kamala Harris）一票。

這將會是民主黨在上月喬治亞州第2輪選舉後，以些微差距掌控參院以來，首度動用這個措施初試身手；而民主黨先前已取得眾院多數優勢。

(中央社)