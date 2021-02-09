美國有線電視新聞網(CNN)8日報導，隨著美國參議院就川普二度彈劾達成議事規則，川普的律師團也提出長達75頁的答辯書。內容除痛斥彈劾案已成為參議院民主黨的政治戰場外，更強調川普身分已非總統，動用彈劾根本是違憲的做法。至於拜登是否會觀看參議院彈劾審理過程，白宮新聞秘書莎琪(Jen Psaki)則表示，總統很忙，無暇收看整個過程。

答辯書中斥責，彈劾案根本是民主黨領導人自私又自利的盤算。藉由1月6日目睹國會大廈遭數百人毀滅，進而製造恐怖與困惑的感覺，以席捲整個美國民眾。甚至，國會議長與其盟友不但沒有採取即時行動醫治國家，或是將襲擊國會大廈的犯法之徒繩之以法，而是毫不留情地利用混亂謀取自身政治利益。

答辯書還表示，川普並沒有煽動川粉發動國會之亂。他指控選舉舞弊的論述，受到憲法第一修正案的保障；甚至，他呼籲粉絲保持冷靜與和平。

至於川普在當天提到的「如果你不像在身處地獄一樣的戰鬥，你將不再擁有國家」，律師則稱這是一種比喻，並不等於要求採取暴力行動。所有他提到的「戰鬥」都是比喻，這樣的語彙已成為大眾共識。換言之，這不過是呼籲粉絲站出來在重要議題上發生，不應被解釋為鼓勵暴力行動。

答辯書強調，抓著這句話的小辮子並將其界定為「煽動叛亂」，就是斷章取義無視川普當天的其他發言，特別是他還呼籲粉絲「和平地發聲」。

另一方面，莎琪也在白宮記者會上談到，拜登本人會表示幕僚讓他忙得不得了，根本沒空收看川普的二次彈劾過程。目前他的議程包括視導國家衛生研究所、五角大廈，以及與商界領袖、市長、州長會晤。因此，他沒有太多空閒時間收看過程。

不過，拜登會與裴洛西、少數黨領袖舒默與國會山莊保持聯繫，「他將彈劾的節奏、流程與機制全交給國會議員」。同樣地，他也不會為此發表任何談話。

(中時新聞網)