日本官方正式表示，日本將開始使用輝瑞(Pfizer)生產的疫苗，最早於2月下旬進行疫苗接種作業。同時，計畫在東奧復賽的前一個月，也就是在6月前，要拿到足夠的疫苗供民眾施打。

22日，日本政府疫苗接種負責人河野太郎(Taro Kono)指出，日本2月底會先使用輝瑞疫苗，替約百家醫院內的萬位左右醫護人員接種。在這些一線的醫務工作者都打完後，下一批優先接種老年人，健康狀況有問題，以及在養老場所的工作人員。

日本首相菅義偉之前也承諾，到2021年中旬要為日本民眾提供足夠疫苗。但是，疫苗生產和銷售屢出問題，分配進度因而延遲，況且日本在開始接種疫苗這一塊，已大大落後多數主要國家。

據悉，日本已與輝瑞藥廠達成協議，足以讓7200萬人接種的1.44億劑疫苗。同時，日本也從默德納(Moderna) 取得5000萬劑，還有阿斯利康製藥(AstraZeneca)的1.2億劑藥物。這對日本總人口數1.26億來說，已經綽綽有餘。

日本也要求在相關單位批准前，疫苗先在日本國內試驗。輝瑞疫苗可望在2月獲得許可。而默德納則在21日已開始進行此試驗。至於阿斯利康早已在日本國內試驗，但尚未拿到許可證。

(時報資訊)