部立桃園醫院累計15人確診，波及社區的安全。前衛生署長楊志良表示，疫情再怎麼堵，一不小心也可能破功。洪水來了不能只有蓋提防，要疏濬，讓水流出去，最需要的是趕快有疫苗，但他也坦言，就算年底有疫苗，疫情也不一定能控制住，以色列的經驗告訴我們打了疫苗後，抗體維持的時間不一定長，未來疫苗開打多久後要追加也還是未知數。

廣播節目「POP撞新聞」今邀請楊志良接受專訪。楊志良將疫情比作洪水表示，如果面對疫情一直靠圍堵，再怎麼圍堵，一個不小心就可能破功，就像當初SARS期間的和平醫院，工友或清潔工都可能產生破口。

楊志良表示，當洪水來了，不能只有蓋提防，否則一直繃著，對國內會造成很大的影響，應該要設法讓水流出去，疏濬一定要有。這時候的疏濬，需要的就是趕快有疫苗，不管是用晶片還是用別的方式都可以。

近期經濟部長王美花面對「晶片換疫苗」的說法時，表示這是不同的兩個議題，但楊志良持不同看法。他認為，國際上都是利益取向，都是做生意，一個國家是一個團隊，這時候行政院長蘇貞昌應該出來講講話。

先前中央流行疫情指揮中心曾表示有2000萬劑疫苗入袋，分別是COVAX平台476萬劑、AZ疫苗1000萬劑，以及另一家洽談中的500萬劑。然而，楊志良認為，即便今年底我們已經取得疫苗，疫情也不一定能受到控制，接下來開打後多久要追加，也還是未知數。

楊志良表示，以色列接種疫苗的經驗顯示，新冠病毒太狡猾，打完疫苗後抗原性不足，產生的抗體可能維持不久，這是比H1N1更糟糕的事，我們可能要和病毒共存一段時間。

(中時 )