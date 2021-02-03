綠委陳亭妃今日表示，有關新冠肺炎疫苗的相關問題，不是疫情指揮中心的人去各自發表，都是空穴來風，違反專業立場，這樣做只會搗亂疫情控制。

陳亭妃指出，現在不論是聽到國民黨或是一些藍營媒體，放出消息說有10萬劑疫苗馬上要進來的消息，或是柯文哲說有人向他兜售10萬劑，這些都屬於不確實的消息。

陳亭妃說，這些狀況會擾亂國人對疫情中心在疫苗問題上的處理態度，所以拜託就尊重疫情指揮中心，如果真的各自要搶奪版面的話，請不要用疫苗這個議題，因為只是會讓目前的安定狀態變得混亂。

(中時 )