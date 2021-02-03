新冠肺炎疫情延燒1年多，各國搶購疫苗，我國遲遲未能取得疫苗，讓國人等得好著急，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中歸咎於因為大國囤太多疫苗。對此，工運人士鄭村棋在政論節目中直言，現在全球各國都進到疫苗戰場，「當國產疫苗弄不出來，陳時中就知道慘了」。

鄭村棋日前在政論節目《新聞大白話》中談到，去年疫情剛開始，台灣多跩，國家隊口罩還可以送別人，然後疫苗部分，拚命希望國產疫苗出現，但目前這部分看起來不可靠，且現在全球各國都進到疫苗戰場，「當我們國產疫苗弄不出來，陳時中就知道慘了。」

鄭村棋直言，陳時中故作鎮定，要大家別緊張，問他疫苗就說不要問，會很為難，最近開始罵其他大國超買，「連我外行人都知道，疫苗是保命的，去年歐美就開始攔截口罩，那現在疫苗這麼重要，人家會跟你客氣嗎？就算有錢買的到疫苗，其實還要有權。」

話鋒一轉，鄭村棋痛批陳時中，今天就算沒有強權、不公平的狀況出現，那你現在搶不贏他國，「現在到底要怎麼辦？沒有疫苗就沒有，要不要認了？」

至於國民黨團副書記長鄭麗文日前提出質疑，認為我國至今仍拿不到任何一劑新冠疫苗，是因為民進黨政府的意識形態凌駕一切所致，對此，陳時中2日表示，外界認為買不到疫苗與意識形態有關根本是無稽之談，疫苗採購還是與國際談判較有關，你可以說可能是我們談判技術不好，或是我們選擇疫苗的標準較高，但絕對跟意識形態沒有關聯，另外他也強調，台灣估計不會是最後才拿到疫苗的國家，民眾不用過度恐慌。

(中時新聞網)