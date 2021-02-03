新冠肺炎疫情全球持續延燒，台大公共衛生學院教授陳秀熙今（3）日線上說明，對於各國對疫苗需求若渴，目前預估疫苗生產量至2021年底，約為10億劑，尚無法達到特定族群免疫，若以每人施打2劑疫苗計算，達群體免疫需要超過100億劑。

在疫苗研發部分，陳秀熙指出，今年一月底，有兩支疫苗的第三期臨床試驗期中報告結果出爐，分別是美國 NOVAVAX 重組蛋白疫苗和美國嬌生-楊森載體疫苗，兩種疫苗皆以新冠肺炎病毒的棘突蛋白為標的進行研發，根據第二和第三期臨床試驗結果，施打兩劑NOVAVAX疫苗，可有效對抗新冠肺炎病毒感染，效力高達89.3％，在老年人和愛滋感染者這些免疫力相對較差的族群同樣有效，NOVAVAX疫苗也是目前第一個在臨床試驗中直接證實對英國和南非突變病毒株皆有效的疫苗。

根據第三期臨床試驗結果，楊森疫苗只需注射一劑便可有效降低因新冠肺炎病毒導致的中重度呼吸道感染症和死亡風險，效力達66％，如果針對因新冠肺炎病毒造成的重症與死亡進行分析，效力則高達85％，在老年人這類免疫力相對較差的族群，以及針對南非突變病毒株皆有效。 NOVAVAX和楊森疫苗只需儲存在2-8℃，在運輸和保存上較為便利且成本相對較低。

至於全球疫情方面，陳秀熙說，美國疫情趨緩，全美上周新增105萬確診，約2萬名死亡案例，確診前5名州別為加州、德州、紐約、佛州及伊利諾州，確診人數均呈下降趨勢，幅度降17％~38％。相對應一周新增死亡人數，除加州上升1％外，其餘四周降6％~17％。美國全國新冠肺炎疫苗至少一劑施打率為 7.6％，累積1月31日已施打2520萬人。

中南美洲各國部分，陳秀熙提到，包含巴西及墨西哥等國家，均面臨第二波疫情之襲擊，且中南美洲各國疫苗施打率仍低。

變種病毒自英國傳出，英國疫情因此深受關注。陳秀熙提到，目前全英國累計確診個數約380萬人，累積死亡約10萬6千人；自9月開始，英國南部有新病毒株B.1.1.出現7後1，疫情開始升溫，11月稍微趨緩後，12月疫情又開始爆發，新病毒株B.1.1.7已遍布全英國，自2月開始接種牛津及輝瑞疫苗，1月5日開始，英國首相強生宣布實施封鎖策略後，目前疫情有趨緩的趨勢，截至1月30日已有14％至少施打一劑疫苗。

(旺報 )