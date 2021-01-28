台灣自費篩檢新冠肺炎病毒的價格高昂，醫院也限制自費篩檢名額。國民黨前副祕書長蔡正元今天在臉書大酸民進黨的大內宣「南葩萬（Number 1）」，創造興奮劑效果，等到藥效退去就忘記了，當作什麼事都沒發生。

蔡正元說，民進黨很懂得大內宣，麻醉自己也麻醉台灣人；大內宣創造興奮劑效果，興奮劑藥效退了，就忘記了，也當作什麼事都沒發生。去年大內宣敲鑼打鼓，說台灣什麼政府單位發明了新冠肺炎篩檢劑，但到現在除非要出境，陳時中還不准民眾自費篩檢，連醫護人員也不行。

蔡正元質疑，陳時中死也不肯說，為什麼有些醫院1天只有篩檢10個人的配額？這些篩檢劑是自製或是進口的？台灣自產的快篩劑在那裡？沒人知道，反正大內宣吹牛也不會有人記得。

蔡正元強調，去年大內宣到處放送台灣某個單位已開發出疫苗，現在呢？好像大內宣吹完了，就如春風掃過，疫苗沒半點影子，誰也不當一回事，這種大內宣真是南葩萬。

(中時 )