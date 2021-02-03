罷捷案倒數計時、罷免萊委也展開連署，國民黨革實院長羅智強在臉書發文，直指民進黨在野時很喜歡罷免，指為展現「責任政治」，自己執政就只為「報復」、「仇恨」。羅也諷刺民進黨對媒體放風向，說要罷免羅智強；他送民進黨八個字「歡迎來罷，笑你不敢。」

羅智強說，民進黨在野的時候，很喜歡罷免。 1994年，支持對擁核立委的罷免； 2012年，王定宇推動罷免「護萊牛」立委； 2013年，蘇貞昌舉辦「火大遊行」，說要罷免反改革的立法委員； 2014年，民進黨呼籲人民對蔡正元的罷免案投下同意票……，更別說2020年的罷韓。

「食安尚未成功，同志仍需努力。」羅智強說，過去民進黨說罷免是「責任政治」的展現，是「人民可以給你，也可以收回」，怎麼到了自己執政，罷免就變成「報復」、「仇恨」？他真的要奉勸吳思瑤跟所有的萊豬立委，對民意謙卑，對民主謙卑。

羅智強也說，民進黨對媒體放風向，說要罷免羅智強。他送民進黨八個字「歡迎來罷，笑你不敢。」

「想吃萊豬就罷羅智強，不想吃萊豬就罷吳思瑤。」羅智強指出，他不會學金魚腦蔡英文說「罷免羅智強是報復性罷免」，如果罷免羅智強成功，就尊重選民決定，接受結果下台一鞠躬。

(中時 )