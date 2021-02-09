罷免議題持續延燒，第一波被點名台北市立委吳思瑤，其罷免程序第一階段提議連署已達標，通過3000份門檻。新任民進黨台北市黨部主委吳怡農9日就職，呼籲破壞民主品質的活動，請適可而止，市黨部也會盡全力，做黨籍公職人員的後盾。

今天是民進黨北市黨部主委就職日，針對罷免案議題，吳怡農表示，選舉最後反應是平時工作的扎實度，今年市黨部的目標，就是把自己的工作先做好，強化台北市民的連結，反映基層的心聲。

民進黨台北市黨部新科主委吳怡農（右）9日就職上任，中央黨部副祕書長林飛帆（左）前來監誓監交。（黃世麒攝）

民進黨台北市今舉辦黨部主委交接典禮，吳怡農（右二）正式接任主委工作。（游念育攝）

民進黨台北市黨部新任主委吳怡農（右）9日宣誓上任就職，從中央黨部副祕書長林飛帆（左）手中接過當選證書，兩人互碰手肘致意。（黃世麒攝）

民進黨台北市黨部新任主委吳怡農（右）9日宣誓上任就職，在中央黨部副祕書長林飛帆（中）監交下，從代理主委葉同慶（左）手中接過印信。（黃世麒攝）

民進黨台北市黨部新任主委吳怡農（中）9日宣誓上任就職。（黃世麒攝）

吳怡農說，身為一個政黨，重要任務推出最好的人、留住最好的人，罷免制度原意是汰除不適任者的機制，不是排除對手陣營的優秀人才。現在社會慢慢可以看到有跨黨派共識，破壞民主品質的活動，應該適可而止，社會大眾是支持把好的人留在政府。同時，吳怡農允諾，台北市黨部會盡全力，擔任黨籍公職人員的後盾。

民進黨中央黨部副祕書長林飛帆也補充，罷免的工具，不應該是黨派間報復式操作，這樣的作為應該要停止，希望好的公職都能夠繼續在體制內為大家服務。無論是吳思瑤或陳柏惟，都會盡可能協助他們留在國會。

(中時 )