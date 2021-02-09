中廣董事長趙少康回復國民黨籍，欲問鼎國民黨主席、2024總統大選，黨內有人質疑他資格不符，更解釋他的行為是逼宮，外界也有正反聲浪出現。對此，台北市議員游淑慧今(9日)在臉書痛批，民進黨和側翼猴急地開始進行抹黑、貼標，是正常發揮，但不能理解的是，來自黨內的許多「難聽話」，怎麼現在國民黨的人也撿這些刀來砍自己人？這真是有出息！

游淑慧9日在臉書表示，趙少康回黨攪亂一池國民黨一池春水，也攪翻黨內的「抱團文化」，至於能不能選黨主席？適不適合當黨主席？是不是2024最強人選？其實言之過早，只能慢慢觀察。她認為民進黨和側翼猴急地開始對趙少康進行抹黑、貼標，是正常發揮，可以理解，只是不能理解的是，來自黨內的許多「難聽話」，包含省籍、年紀、抹紅，怎麼現在國民黨的人也撿這些刀來砍自己人？「這真是有出息！」

游淑慧直言，趙少康當然可以被檢驗，只是如果是由只會用跟民進黨同樣的刀和論述，來砍自己人、平時在監督民進黨的戰場上沒看到有什麼發揮，但批評黨內同志時到是口若懸河的人來高談闊論，覺得就不必了。因此，她忍不住說，「要當國民黨改革派，得對民進黨也有戰力，這才對吧！」

在這兩年的期間，游淑慧表示，她看到國民黨不是沒戰力，「而是戰力都砍向黨內韓國瑜、羅智強、趙少康」。網友則是留言認為，「有人的地方就會鬥，這沒什麼了不起，民進黨鬥的更兇」、「想選啥都沒問題，只要照制度走，有人支持」、「還是存著這種心態，就準備一直在野吧」。

(中時新聞網)